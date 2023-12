«Dietro alla farsa del vertice sul clima c’è una grande bugia ripetuta in continuazione: che l’energia verde sia sul punto di sostituire i combustibili fossili in ogni aspetto delle nostre vite», ha scritto Bjørn Lomborg su Tempi il giorno in cui iniziava a Dubai la Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, la Cop28. Sempre più la realtà sta smentendo la narrazione ambientalmente corretta che ci vorrebbe tutti sostenibili, elettrici e rinnovabili: le emissioni globali continuano ad aumentare nonostante le promesse di tagli, l’Europa investe nella ricerca di gas, petrolio e carbone in Africa, le grandi compagnie petrolifere tornano a investire sui combustibili fossili, le troppo ottimistiche promesse green non sono state mantenute dai fatti.

Il Sultano, la scienza e la Cop28

