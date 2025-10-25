Conoscere fatti e ragioni anche quando ci scandalizzano

La “Spirale del silenzio” è una teoria classica della comunicazione, secondo la quale gli individui 1) temono l’isolamento sociale; per questo motivo, 2) sono costantemente alle prese con un’operazione di monitoraggio di ciò che gli altri pensano intorno ai temi controversi del momento; per individuare quello dominante, essi 3) attingono principalmente dai media, sviluppando 4) una competenza quasi-statistica nel valutare se il proprio punto di vista è maggioritario o minoritario; a quel punto, 5) essi possono abbracciare la posizione maggioritaria oppure tacere per evitare l’ostracismo e la riprovazione sociale.

Questo processo porta spesso a situazioni paradossali in cui la maggioranza pensa in modo opposto a quello che si crede, ma sta zitta.

Il caso Lucia Regna

Il 28 luglio 2022, a Torino, Lucia Regna è stata aggredita dal suo ex compagno; la sentenza di qualche giorno fa ha assolto l’uomo dall’accusa di maltrattamenti e lo ha condannato solo per lesioni personali: un anno e sei me...