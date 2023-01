Appartengono a “Ultima generazione”, un nome che è davvero tutto un programma, gli attivisti che la scorsa settimana hanno lanciato vernice sulla facciata del Senato a Roma. «Alla base del gesto», hanno dichiarato, «vi è la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico e il disinteresse del mondo politico di fronte a quello che si prospetta come il più grande genocidio della storia dell'umanità».

I toni apocalittici sul clima non hanno basi scientifiche

Sul loro sito i toni apocalittici si sprecano: «Noi non accetteremo di scendere docilmente all’inferno per il quale si sta lastricando la strada», «stiamo andando verso il suicidio collettivo», «la mancanza di cibo», «la sesta estinzione di massa».

Stefano Feltri, su Domani, ha scritto che «hanno ragione loro, i quattro attivisti di Ultima generazione che hanno imbrattato il Senato. Hanno ragione loro perché la politica italiana si indigna per un po’ di vernice e no...