Si possono affrontare i cambiamenti climatici senza farsi prendere dall’ecoansia? È possibile ribaltare il mantra del “non c’è più tempo”, abbandonare la retorica stucchevole sulle “porte dell’inferno” di cui abbondano i discorsi del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres? Si può opporre all’agenda green imposta all’Europa dall’ex commissario per il Clima Frans Timmermans un’agenda realista, che tenga conto dei tempi tecnici e delle ricadute economiche e sociali della transizione, che si affidi al progresso e non al progressismo, che non sia catastrofista senza essere – parola orribile – negazionista?

Tempi ne parla con Roberto Sancinelli, presidente e amministratore delegato di Montello S.p.A., azienda di Bergamo leader nel recupero e riciclo di materiali plastici ed organici. Un’azienda che è un caso di scuola per come ha saputo riconvertirsi e cambiare, dato che fino al 1995 produceva acciaio e tondo per cemento armato. «I cambi...