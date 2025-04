Chi tifa per il “buon dialogo” Meloni-Trump e chi no

Su Affari italiani Ettore Prandini, presidente di Coldiretti dice: «È chiaro che chi si aspettava che con un primo incontro si potesse risolvere tutto non conosce i meccanismi della politica rispetto ad una capacità di interlocuzione istituzionale. La premier Meloni aveva giustamente spiegato prima dell'incontro che non sarebbe andata a Washington a trattare per l'Unione europea ma che avrebbe cercato di facilitare un dialogo con Bruxelles. E il risultato è stato ottenuto visto che il presidente Trump ha dato la sua disponibilità a incontrare a Roma i vertici della Commissione europea al fine di arrivare a pianificare scambi commerciali interessanti e utili per Europa e Usa. Ottimo risultato rispetto ai presupposti da cui siamo partiti».

Quella delle “campagne” è una base sociale fondamentale per il centrodestra: questa “base” poteva essere messa in discussione da dazi americani sempre più impazziti rivolti anche ai prodotti agricoli italiani. Prandini coglie il punto quando dice che G...