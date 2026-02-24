Newsletter
Chi ha paura di Marine Le Pen?

Di Lodovico Festa
24 Febbraio 2026
Macron si comporta come Orban, i tentativi di fare fuori Le Pen in tribunale, la carta De Villepin. Rassegna ragionata dal web
La leader di Rn in Francia, Marine Le Pen, entra in tribunale
La leader di Rn, Marine Le Pen, è sotto processo in Francia (foto Ansa)

Su Politico.eu si legge:

«Emmanuel Macron is racing to put guard rails around a potential far-right president of France. The French leader is accelerating key personnel appointments and placing loyalists in top positions to cement his influence and prevent the National Rally from executing its populist agenda».

Macron si sta affrettando a mettere tutti gli sbarramenti che riesce a inventare per impedire che un presidente del Rassemblent national venga eletto nel 2027. Con questo obiettivo cerca di piazzare i suoi fedelissimi in posti di responsabilità centrali in Francia ed Europa. È interessante notare che quando Viktor Orbàn si comporta in modo analogo all’attuale presidente francese, tutti sostengono che l’Ungheria sia diventata una democratura. * * * Su Euronews si scrive:

«Nel corso delle requisitorie, tenutesi il 3 febbraio, i due rappresentanti dell’accusa hanno messo in evidenza il ruolo svolto dalla presidente del gruppo Rn all’Assemblea. [...] I due avvocati generali han...

