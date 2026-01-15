Cesare non è un genocida (e il De bello gallico non è il Mein Kampf)

Date a Cesare quel che è di Cesare. Ma non dategli del genocida. Sono capitato sulla homepage del Corriere della Sera, che da un po’ di tempo propone ai suoi lettori Le lezioni del Corriere, brevi pillole di varia cultura di cui non sapevamo di avere bisogno, e trovo nientemeno che un pezzo di Luciano Canfora intitolato così: “Il genocidio, la guerra civile e la congiura che lo uccise: la tragica vicenda di Giulio Cesare”.

Si saranno sbagliati, penso: Canfora non può aver scritto una cosa del genere. Avranno ormai tagliato la testa di qualche stagista; oppure volevano scrivere gender invece di genocidio, poiché si sa, come dice anche Catullo, che Cesare era, insomma, ci siamo capiti: e un po’ di piccante non guasta mai.

No, Plinio non chiama la conquista della Gallia «genocidio»

Invece apro l’articolo e leggo proprio questo:

«La colpa che a Cesare spetta – a dire di Plinio il Vecchio, grande scienziato romano della dinastia Flavia morto durante l’eruzione del Vesuvio – fu la conquista della Gallia, definita “un genocidio”».

Ce n’est pas possible, esclamo (per restare in tema di Galli). Il buon vecchio Plinio detto Plinio il Vecchio avrebbe definito le guerre galliche di Cesare «un genocidio»? Altro che scienziato! Doveva aver inventato tutta una macchina del tempo, poiché altrimenti non si spiega: quella parola l’ha coniata Raphael Lemkin, un giurista polacco di origine ebrea, nel 1944, per descrivere quanto subìto dal popolo armeno per mano dei Giovani Turchi.

Per fugare ogni dubbio, mi precipito a leggere il passo in questione di Plinio, nel settimo libro della sua Naturalis Historia. Manco a dirlo, il termine incriminato non c’è: vi si parla del vigor e della celeritas del futuro dittatore, del suo record di battaglie vinte, e della montagna di morti da Cesare ammonticchiata (più di un milione, dice Plinio: ma è usuale per gli storiografi dell’epoca pompare i numeri, e peraltro Plinio storiografo non era). Plinio scrive che l’eccidio fu tantam etiam coactam humani generis iniuriam: una così grande ingiustizia (in-iuriam) verso il genere umano, per quanto inevitabile (etiam coactam).

Come dare torto a Plinio? Ha ragione su entrambi i punti: mietere morti per tornaconto personale (Cesare cercava per sé la gloria militare che ancora gli mancava) è eticamente riprovevole, da un lato; dall’altro, uccidere in un contesto di guerra è ovvio, inevitabile.

I Galli non sono gli armeni della nuova Turchia né ebrei nel Terzo Reich

Ma cosa c’entra il genocidio? Questa parola, nell’accezione con cui fu inventata, significa sterminare una parte del proprio popolo, poiché si ritiene che essa non debba più esistere: gli armeni nella nuova Turchia o gli ebrei nel Terzo Reich, per intenderci. Tuttavia, non mi risulta né che i Galli transalpini fossero cittadini di Roma (e neppure provinciali sudditi dell’imperium romano, all’epoca delle guerre di Cesare), né che il condottiero intendesse eliminarli perché erano Galli. I Romani, che pure avevano tanti difetti, non avrebbero neppure potuto concepire lo sterminio su base etnica: non attribuiamo loro nefandezze che invece sono tutte moderne. A ciascun’epoca le sue.

Che poi, a dirla tutta, Cesare, pur non condividendole, resta comunque il primo autore romano a riconoscere le ragioni dei vinti nei confronti del dominio di Roma (vedi il discorso di Critognato, nel settimo libro del De bello gallico); concede nel 49 a.C. l’ambitissima cittadinanza romana alla Gallia Cisalpina (cioè la pianura Padana, all’epoca abitata dai Galli, da quasi due secoli ormai ridotta a provincia); arruola Galli nelle sue legioni; ed è il primo, incuriosito dalle lande boscose che va conquistando, a fornirci preziose informazioni di prima mano su di esse, dimostrando grande interesse per quel popolo in larga parte (ma non del tutto) suo nemico.

Soprattutto non sono dei pellerossa

Per quanto Canfora poi denunci il fatto che «la conquista della Gallia ha comportato la distruzione di una civiltà, quella gallica, sommersa dalla cultura conquistatrice romana», non possiamo che chiederci se non ci sia un po’ di retorica woke antioccidentale in queste parole. Non paragoniamo i Galli del primo secolo avanti Cristo ai pellerossa che i nostri cugini americani rinchiusero nelle riserve, imbottendoli di alcolici. Credo che i Galli non fossero così dispiaciuti di travasare la propria civiltà (se di civiltà possiamo parlare: erano quasi tutti analfabeti, vivevano per lo più seminomadi e avevano l’usanza, talvolta, di bruciare vive delle offerte umane dentro simulacri di paglia…) in quella greco-romana chiaramente superiore: tanto che, conquistati e avendo perso la libertà, finirono per assorbire presto e volentieri usanze e lingua dei conquistatori (e da questo incontro nacque il francese; cosa che, per intenderci, non accadde presso gli altrettanto conquistati Greci, che non riconoscevano ai Romani alcuna superiorità culturale e civile, e infatti si tennero la propria lingua).

Peraltro, se prendiamo il sesto libro del De bello gallico, quello in cui Cesare descrive i costumi dei Galli, rimaniamo sorpresi dal suo sforzo di cercare punti di contatto, per esempio nell’ambito (cruciale) della religione, tra Romani e Galli: da una parte, un tentativo di preparare il terreno per la futura annessione dei vinti ai vincitori; dall’altra, un modo per separare Galli da Germani non più solo col Reno (che non era poi ’sto confine invalicabile), ma con usi e costumi: erano i secondi il vero pericolo per Roma, e sempre lo sarebbero rimasti. I Galli invece, dice Cesare, s’erano ormai da anni rammolliti per il contatto coi loro cugini assolati e già da tempo romanizzati (quelli della provincia della Gallia Narbonense, oggi rimasta solo… Provenza).

Professor Canfora, ma che storia racconta?

Insomma: da dove risulterebbe questo odio di Cesare per i Galli tanto da voler commettere un genocidio, io proprio non capisco. Comprendo che fosse un furbo, un mattatore, un ambizioso (e per Dante il più importante uomo del mondo antico: guardate cosa mastica Lucifero), insomma quel che vi pare: ma un genocida, vi prego, no. Basta buttare fango sulla nostra bella storia: non è col fango che si lava il sangue, né va lavato. Bagna la storia di ogni secolo e solo ci chiede di essere compreso nel suo contesto.

So bene che Canfora non è il primo a dare addosso al Nostro (vi ricordate la sua statua vandalizzata nel 2020 nelle Fiandre? Sua di Cesare, non di Canfora); e capisco anche che il termine “genocidio” ormai sia di moda e usato per fini politici (Gaza docet); ma proprio per questo, non abusiamone. It’s not fair and it’s really not O.K., cantava Lily Allen. Non lo adopera Plinio: non lo usi nemmeno lei, professore, che quanto a storia romana è un’indiscussa autorità. Che poi qualche lettore del Corriere finisce per prenderla sul serio.