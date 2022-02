Chi potrebbe immaginare che partecipare a un convegno di letteratura possa portare alla scoperta di se stessi? È la reazione, pervasa di stupore, di una liceale coinvolta nei Colloqui fiorentini, evento letterario promosso da Diesse Firenze e Toscana che da vent’anni attira studenti da tutta Italia. Il successo dell’iniziativa è palpabile anche nei numeri: da 450 partecipanti nel 2002 si è passati a 4.000 nel 2019. E persino in tempo di pandemia l’interesse si è confermato: lo scorso 2021 ben 1.570 fra studenti e docenti hanno “lavorato” in Dad, per tre giorni consecutivi, sull’esperienza umana e poetica di Dante Alighieri.

Incuriosisce l’entusiasmo di tanti giovani su temi che richiedono certamente un impegno assiduo. Qual è il segreto? «Per rispondere preferirei far parlare i protagonisti», dice a Tempi Pietro Baroni, direttore dei Colloqui, riferendo dello straordinario interesse di moltissimi ragazzi per un lavoro decisamente impegnativo. «Uno di loro mi ha scritto: “Per ...