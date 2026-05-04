Bullismo cinese in Africa: non solo investimenti e minerali

Il 21 aprile scorso la notizia ha fatto il giro del mondo. Così l’ha raccontata La Croix, il quotidiano cattolico francese:

«Con urgenza e con aria grave, l'ufficio presidenziale taiwanese ha convocato la stampa il 21 aprile, la sera prima della partenza del presidente Lai Ching-Te per l'Eswatini, la piccola nazione dell'Africa meridionale precedentemente nota come Swaziland. "Le Seychelles, Mauritius e il Madagascar, nazioni situate lungo la rotta di volo dell'aereo charter che Lai avrebbe dovuto prendere, hanno inaspettatamente e senza giustificazione revocato l'autorizzazione al sorvolo", ha annunciato Pan Meng-an, capo di gabinetto del presidente, con aria seria. Il presidente avrebbe dovuto incontrare re Mswati III, l'ultimo alleato diplomatico di Taiwan in Africa, dal 22 al 26 aprile, per il 40° anniversario della sua ascesa al trono. Ma secondo il Ministero degli Affari Esteri, la Cina aveva esercitato "pressioni economiche" su diversi paesi africani per impedire il sorvolo del...