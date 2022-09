Hector Schamis, docente presso il Centro per gli Studi Latino Americani dell’Università di Georgetown, a Washington, è uno dei più lucidi analisti per comprendere quanto sta accadendo oggi in America latina. Tempi lo ha intervistato in esclusiva.

L'Argentina dopo l’attentato contro Cristina Kirchner, sotto processo per corruzione, e il Brasile a pochi giorni da un voto dove Lula è il grande favorito. Come analizza il momento storico di questi due paesi?

Hanno problemi gravi ma di natura diversa, anche se in entrambi i casi è in gioco la governabilità.

Cominciamo dall’Argentina.

La situazione è seria perché è una società in cui nessuno crede più a nessuno. Non importa se l'attacco contro Cristina sia stato vero o meno, la maggior parte dei sondaggi oggi mostra che più della metà della società argentina non crede sia vero. Si è persa la credibilità sociale ed è un processo che si trascina perché da tempo esiste un'importante anomia sociale difficile da combattere. La società sopr...