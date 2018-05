Liu Xia e la Cina che attende la libertà

Dall’agenzia Asianews apprendiamo quanto segue:

Liao Yiwu, dissidente in esilio, è autore del libro God Is Red: The Secret Story of How Christianity Survived and Flourished in Communist China (“Dio è rosso: la storia segreta di come il cristianesimo è sopravvissuto ed è fiorito nella Cina comunista”), HarperCollins, 2011.

In attesa che qualcuno si decida a tradurre in italiano il libro di Liao Yiwu di cui si parla nella nota di su riportata, ci permettiamo di rivolgere ai lettori di Tempi un triplice invito.

Intanto leggere l’appello dello scrittore cinese in favore di Liu Xia.

Poi, se credete, leggere il volume, credo l’unico pubblicato in italiano, di Liao Yiwu dal titolo Un canto, cento canti (Mondadori): è la testimonianza dei quattro anni da lui trascorsi nelle carceri cinesi per aver cantato nel suo poema Il massacro le vittime di piazza Tienanmen (giugno 1989).

Infine, dedicare un minuto alla lettura di questo piccolo frammento, tratto dalla prefazione di God is Red, che gli amici di Tempi hanno tradotto.

Merita.

«When I asked a centenarian nun if she was willing to pray and forgive the Communist government, which had destroyed her church, she jumped up from her seat and stamped her feet emphatically, “No, certainly not! They still occupy our church property! I refuse to die! I will wait until they return everything back to the church!”».