Pensavate fosse dissenso, invece era Marco Rizzo

Jeff Bezos è il più grande editore del mondo, con buona pace dei suoi contestatori veneziani. Dopo averci regalato l’immortale capolavoro Il mondo al contrario del generale ora europarlamentare Roberto Vannacci, adesso è la volta di Marco Rizzo e della Biografia di periferia che il coriaceo sovranista popolare, ex comunista ma adesso la destra e la sinistra non esistono più, si autopubblica, in compagnia di Enrico Maria Casini.

La biografia è un’intervista, lunga 166 pagine, in cui il fondatore di “Democrazia sovrana e popolare” ci intrattiene con il suo pensiero, le sue idiosincrasie, la sua visione del mondo e i suoi ricordi biografici, spesi alla periferia dell’impero, tra rugginosi cancelli industriali, sabbiosi campetti di calcio e un padre proletario spezzato dal lavoro.

Marco Rizzo inghiottito dal circo della “Zanzara”

Quale fosse il pensiero di Rizzo, ormai incuneatosi tra i grandi mappazzoni di centrosinistra e centrodestra rivendicando uno spazio vitale che in realtà non esis...