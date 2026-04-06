La grande fortuna di essere cristiani

Una proposta di lettura La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che sono giorni difficili. A meno di non avere interesse a ciò che succede (e purtroppo costoro non sono pochi), non vedo come si possa contraddirla. Viviamo in tempi di guerra, di violenza e confusione, in cui i problemi si aggrovigliano invece di sciogliersi. I commentatori dei giornali – io non guardo talk show e dibattiti televisivi – si buttano con i loro condizionali a spiegare come i suddetti problemi potrebbero aggravarsi. Difficilmente parlano di soluzioni, di pace solo per dire che è impossibile. Gli scritti si allungano, quanto i tempi di lettura si accorciano, almeno per me. Vengono ripetute fino alla noia le stesse cronache e valutazioni, con la sfumatura di destra o sinistra, a seconda dell’orientamento dell’organo di stampa cui si appartiene. Ho chiesto a un professionista se a questa ridondante collettivizzazione del pensiero espresso sui giornali concorra l’utilizzo dell’intelligenza artificial...