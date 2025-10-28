Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Berlusconi mafioso: una favola lunga 30 anni

Di Lodovico Festa
28 Ottobre 2025
La fine di una narrazione malata sull’ex premier e Dell’Utri, l’ammissione di Di Matteo, l’importanza della separazione delle carriere. Rassegna ragionata dal web
Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi (foto Ansa)
La Cassazione ha smontato i presunti rapporti con la mafia di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri (foto Ansa)

Su Open Alessandro D’Amato scrive: «Marcello Dell’Utri ha appreso della sentenza della Cassazione dal Foglio. E su Il Giornale dice di aver vinto “tre a zero. Tribunale, Corte d’appello e ora Cassazione. Non ci sono rapporti fra il sottoscritto e Berlusconi e Cosa nostra”. Dice che la storia va avanti da una trentina di anni, ovvero dal 1994: “Subito dopo le elezioni, quelle della discesa in campo del Cavaliere, mi ero messo in testa di creare un partito strutturato e organizzato come un’azienda. In realtà avevo in mente il vecchio Pci, la scuola delle Frattocchie, lo studio della storia e della Costituzione, la classe dirigente ben preparata. Ma subito cominciarono a uscire i primi articoli sull’Espresso. Due pagine e un titolo in forma di requisitoria: “Dell’Utri vuole mettere l’Italia sottosopra”». 
La favola di una Fininvest finanziata da Cosa nostra è finita. Trent’anni di storia italiana segnati da una inusuale e infinita persecuzione giudiziaria contro chi è stato presidente del...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
antimafia Carlo Nordio giustizia mafia magistratura Marcello Dell'Utri premium separazione delle carriere Silvio Berlusconi

Articoli correlati

Scopri di più →