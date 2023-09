Sempre più spesso si avverte la mancanza di un’arena di dibattito, dove si possa discutere con competenza e con predisposizione al confronto. Per provare a colmare tale assenza, IBL e la rivista Tempi hanno fatto nascere Lisander, un magazine online che si propone di fare dialogare liberali e cattolici, aprendo alcune “finestre” su temi particolarmente rilevanti per il periodo in cui viviamo.

L’iniziativa verrà presenta il prossimo 25 settembre a Milano, presso la sede dell’IBL (Piazza Castello 23), con inizio alle ore 18.30. Interverranno gli animatori della rivista: Sergio Belardinelli (già professore ordinario di Sociologia dei processi culturali all’Università di Bologna), Emanuele Boffi (direttore responsabile di Tempi), Alberto Mingardi (direttore generale dell’IBL) e Robi Ronza (giornalista e saggista).

Registrati QUI per brindare insieme a noi alla nascita di Lisander.