Un’intervista a François-Xavier Bellamy, che al Meeting di Rimini è intervenuto sul tema della “cancel culture”, deve per forza fare la spola fra la politica e la cultura. Il personaggio infatti è allo stesso tempo un politico e un intellettuale, un saggista e un esponente di punta dei Republicains, cioè del partito erede del gaullismo. Se si omette una delle due componenti della sua figura, si perde il senso del suo impegno e del suo contributo al governo della res publica. A livello francese come a livello europeo: Bellamy è infatti europarlamentare nel gruppo del Ppe dal 2019.

Quali sono le cause della crisi della trasmissione della cultura? Nel suo libro I diseredati lei mette a fuoco le responsabilità intellettuali di personalità come Descartes, Rousseau, Bourdieu e Barthes nella crisi della trasmissione, ma quali sono a suo parere le cause sistemiche?

A me sembra che la crisi della trasmissione venga anzitutto da questo rovesciamento rapido che ci ha fatto conside...