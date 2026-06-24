Meloni intrappolata in una tripla minoranza

Gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni non sono un incidente folkloristico, ma il sintomo di una fase nuova del rapporto tra Stati Uniti ed Europa. Trump, senza metodo né delicatezza, porta allo scoperto una tensione strategica razionale: quella sugli oneri della sicurezza occidentale e sulla capacità degli europei di trasformare le dichiarazioni di principio in potenza militare. Per Meloni questo cambio di fase arriva mentre l’Italia, pur proclamandosi atlantista e avendo flirtato con la destra americana, resta un alleato riluttante, stretto tra vincoli di bilancio, pacifismi trasversali e una difesa europea che fatica a nascere. La premier è così incastrata: troppo vicina a Trump per potersi presentare come vittima, troppo condizionata dai limiti italiani ed europei per soddisfare le richieste americane. La premier prova ad abbassare i toni, declassando le sortite di Trump a mattane caratteriali e a nervosismi legati alla situazione precaria in Iran. Ma il problema non è lo st...