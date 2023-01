Rimarrà esposta da oggi per una settimana (fino a lunedì 23 gennaio) a Roma, presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, una mostra sul beato Rosario Livatino organizzata dal Centro studi a lui intitolato.

L’ingresso è libero. Nella galleria qui sopra, l’invito con i giorni e gli orari esatti di apertura. Eventuali richieste di visite guidate potranno essere indirizzate a [email protected]

Mercoledì 18 gennaio, poi, l’importanza e l’attualità della figura di questo magistrato assassinato dalla mafia “in odium fidei” e proclamato martire da papa Francesco saranno spiegate in un convegno organizzato sempre a Roma dal Centro studi Livatino, al quale prenderanno la parola, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin.

Il convegno si terrà (come la mostra) nella sala capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva, e il Centro studi Livatino precisa che posti in sala sono già esauriti. Sarà comunque possibile seguire i lavori in diretta tramite il sito web del Senato. Nella galleria fotografica, la locandina con il programma completo della giornata.