Non erano passate che poche ore dall'arresto di Matteo Messina Denaro che, accanto alle parole di giubilo e felicitazione per il lavoro delle forze dell'ordine, già apparivano quelle di sospetto (leggere Roberto Saviano per credere).

Il latitante più famoso d'Italia è stato catturato ieri mattina durante un'operazione dei carabinieri del Ros coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Una fuga durata trent'anni: lo hanno preso vicino a casa, a Palermo, presso la clinica privata “La Maddalena” dove il boss mafioso si recava, sotto falso nome, a farsi curare.

L’ultimo sovrano della generazione stragista di #CosaNostra non è riuscito più a nascondersi. Arrestato “U Siccu” #MatteoMessina Denaro! Ovviamente era nella sua terra: come tutti i capi era esattamente nel luogo dove tutti sapevano fosse.

— Roberto Saviano (@robertosaviano) January 16, 2023

Complottismi

Questa è la vittoria dell'antimafia dei fatti contro l'antimafi...