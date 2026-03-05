Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

L’anomalo potere della magistratura iperpoliticizzata

Di Lodovico Festa
05 Marzo 2026
La riforma Nordio che libera i magistrati, il senso di colpa di Rino Formica, la morte di David Rossi. Rassegna ragionata dal web
Protesta dell’Associazione nazionale magistrati contro la riforma Nordio davanti all’ingresso del Palazzo di Giustizia a Milano, 10 giugno 2025 (foto Ansa)
Protesta dell’Associazione nazionale magistrati contro la riforma Nordio davanti all’ingresso del Palazzo di Giustizia a Milano, 10 giugno 2025 (foto Ansa)

Su Strisciarossa Michele Ciliberto scrive:

«Da decenni ormai assistiamo nel nostro Paese al declino della democrazia rappresentativa per una pluralità di responsabilità che riguardano certamente anche le forze riformatrici, che non sono riuscite a individuare soluzioni e proposte in grado di costituire quella che è la linfa vitale di una democrazia di quel tipo, cioè la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni. La rottura del nesso fra governati e governanti è il fondamento del populismo, e non aver agito su questo piano è stato uno dei limiti di fondo delle forze di sinistra. Le forze politiche della prima Repubblica e la stessa democrazia rappresentativa hanno avuto come interlocutrici le masse, alle quali si sono progressivamente sostituiti prima il popolo, concepito in termini indifferenziati e poi la folla, che come è noto va dietro alla forze che sono capaci di stimolarne in maniera più efficace gli istinti, i risentimenti, le rabbie, come è avvenuto appunto neg...

Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta
bettino craxi Carlo Nordio magistratura Matteo Renzi referendum separazione delle carriere tangentopoli

Articoli correlati

Scopri di più →