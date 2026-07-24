Il grande annuncio innovatore della Magnifica Humanitas

C’è un modo di parlare di innovazione tecnologica che la riduce a entusiasmo ingenuo oppure a paura difensiva. Da una parte la promessa di un progresso inevitabilmente buono, dall’altra il sospetto che ogni avanzamento tecnico rappresenti una minaccia per l’uomo. L’enciclica Magnifica Humanitas di papa Leone XIV si colloca con decisione fuori da questa alternativa. Non è un testo contro la tecnologia, né un manifesto di adesione acritica al nuovo. È, piuttosto, un invito a prendere sul serio la grandezza dell’uomo proprio nel tempo in cui l’intelligenza artificiale sembra poter svolgere, con efficienza crescente, molte attività che fino a ieri consideravamo esclusivamente nostre.

In questa prospettiva, l’enciclica propone un’alternativa radicale: costruire una nuova Torre di Babele, dove la tecnica diventa strumento di autosufficienza e potere, oppure ricostruire le mura di una Gerusalemme distrutta, sull’esempio di Neemia, facendo della tecnica un’opera comune di custodia, responsabilità e speranza.

La tecnica non è il nemico dell’uomo

Il primo punto, fondamentale, è che papa Leone XIV rifiuta ogni opposizione semplicistica tra uomo e tecnica.

«La tecnica», scrive, «non va considerata in se stessa come una forza antagonista rispetto alla persona; al contrario, essa è radicata nella nostra storia fin dal principio, come fatto profondamente umano, legato all’autonomia e alla libertà dell’uomo» (n. 4).

È un passaggio importante, perché impedisce di trasformare il discorso sull’Ai in una nostalgia sterile per un mondo pretecnologico che non è mai esistito.

L’uomo è tecnico perché è umano: modifica il mondo, inventa strumenti, organizza processi, costruisce linguaggi, istituzioni, città. La tecnica nasce dalla libertà, non dalla sua negazione. Per questo l’enciclica può affermare che «le scoperte scientifiche sono un talento consegnato all’umanità perché essa lo faccia fruttare» (n. 9). Il problema, dunque, non è se innovare, ma per chi, con quali criteri e dentro quale visione dell’uomo.

La preferenza è una cosa seria.

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La nuova destinazione universale dei beni

Nel secondo capitolo, l’enciclica recupera i princìpi della Dottrina sociale della Chiesa e li applica con sorprendente concretezza alla trasformazione digitale.

«Tra i beni universalmente destinati a tutti», afferma Leone XIV, «oggi dobbiamo annoverare anche nuove forme di proprietà: brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche, dati» (n. 67).

È un passaggio che fa molto riflettere, perché, in un certo senso, il Papa innalza, eleva brevetti e tecnologie digitali al livello degli altri elementi della natura che costituiscono un bene destinato a tutti: non più risorse riservate esclusivamente alla logica proprietaria o competitiva, ma realtà che, proprio per il loro impatto sulla vita comune, devono essere pensate dentro l’orizzonte del bene comune.

Se nel passato la questione sociale riguardava la terra, la fabbrica, il salario, oggi riguarda anche l’accesso ai dati, la proprietà degli algoritmi, il governo delle piattaforme e la concentrazione delle infrastrutture digitali. Non è una questione astratta. Chi controlla modelli, reti, piattaforme e flussi informativi non controlla soltanto strumenti economici: contribuisce a modellare il modo in cui lavoriamo, apprendiamo, comunichiamo, decidiamo e immaginiamo il futuro.

Per questo il Papa afferma che «come l’ambiente naturale, anche l’ecosistema digitale può essere custodito o sfruttato, condiviso o monopolizzato» (n. 76). L’ecologia non riguarda più dunque soltanto i fiumi, le foreste o l’atmosfera. Esiste anche un ambiente digitale in cui viviamo ogni giorno, e che può diventare spazio di libertà, conoscenza e relazione oppure luogo di dipendenza e manipolazione.

La responsabilità culturale del programmatore

Il terzo capitolo entra nel cuore della questione: la tecnica può esaltare la grandezza dell’uomo oppure piegarla a una logica di dominio. Qui Leone XIV riprende una verità antica e sempre scomoda:

«I progressi scientifici più straordinari, le prodezze tecniche più strabilianti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunti a un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, in definitiva, contro l’uomo» (n. 94).

È difficile immaginare una frase più adatta e allo stesso tempo più dura da “digerire” per il nostro tempo. L’intelligenza artificiale promette produttività, efficienza, automazione, capacità predittiva, riduzione degli errori. Ma l’efficienza, da sola, non è ancora un criterio sufficiente per giudicare il bene. Una società può diventare più veloce e insieme più fragile, più connessa e insieme più sola, più produttiva e insieme più ingiusta.

In questo contesto è particolarmente rilevante il modo in cui vengono descritte le moderne intelligenze artificiali.

«Tutti noi, compresi coloro che le progettano, conosciamo poco del loro effettivo funzionamento. Le Ai contemporanee sono più coltivate che costruite: gli sviluppatori non progettano direttamente ogni dettaglio, ma creano un’architettura sulla quale l’intelligenza artificiale cresce» (n. 98).

È una definizione potente, perché incrina l’illusione del controllo totale, e allo stesso tempo meravigliosamente intelligente nell’evidenziare come non si stia più parlando di macchine programmate “riga per riga”, ma di sistemi che emergono da processi di addestramento complessi, non pienamente interpretabili. Per questo sono, davvero, «più coltivate che costruite».

Da qui nasce una responsabilità nuova.

«L’innovazione tecnologica può essere, in un certo qual modo, una forma umana di partecipazione all’atto divino della creazione. Gli sviluppatori», scrive Leone XIV, «portano dunque un particolare peso etico e spirituale: come l’autore di un’opera artistica o letteraria è tenuto a considerare i valori che essa esprime, così essi sono chiamati a trattare con serietà i valori che infondono nei loro progetti» (n. 111).

È una visione alta e impegnativa del lavoro tecnico: programmare, progettare, addestrare, integrare non sono attività neutre. Sono atti culturali. Forse mai nessuno, con questa autorevolezza e chiarezza, aveva “elevato” gli sviluppatori software al livello di artisti e scrittori, riconoscendo loro non solo competenza tecnica, ma capacità creativa, responsabilità morale e incidenza sulla forma stessa della convivenza umana.

Verità, lavoro e libertà nella trasformazione digitale

Il quarto capitolo evidenzia che la custodia dell’umano non è un sentimento generico, ma richiede istituzioni, educazione, lavoro e libertà. L’enciclica parla di un intreccio di istituzioni giuste che tiene desta la speranza e indica la direzione: «Far crescere la tecnica senza far regredire il cuore» (n. 126). È forse la sintesi più bella dell’intero testo.

Qui si apre una sfida enorme per scuole, università, imprese, politica e comunità religiose. Se l’Ai rende sempre più accessibile l’informazione, allora il compito educativo non può più consistere solo nel trasmettere contenuti. Deve formare giudizio, responsabilità, capacità critica, desiderio di verità. Se l’automazione cambia il lavoro, allora la dignità e il valore della persona non possono essere misurati solo dalla produttività. Se le piattaforme orientano attenzione e comportamenti, allora la libertà va difesa anche dentro gli ambienti digitali.

Rifuggendo in toto le derive del pensiero transumanista e postumanista che sempre più acquisiscono spazio nella società, Leone XIV chiarisce che

«l’umanesimo cristiano non rifiuta la scienza e la tecnica, ma le assume con gratitudine e realismo, collocandole con i piedi per terra dentro una vocazione più alta. La vera alternativa non è tra entusiasmo e paura, ma tra due modi di costruire: un progresso che serve la persona e i popoli, oppure un progresso che li piega a logiche di potere» (n. 129).

È qui che l’enciclica incontra direttamente il dibattito pubblico contemporaneo: l’innovazione non è in primis questione di competenze, investimenti e velocità di adozione. È soprattutto una questione di fini, di scopi.

Non basta infatti governare gli effetti dopo che si sono prodotti:

«Se non si governano le trasformazioni ponendo come obiettivo prioritario, già in fase progettuale, la prevenzione di ulteriori e nuove disparità, il progresso tecnologico produce automaticamente disuguaglianze strutturali» (n. 161).

L’etica, dunque, non può essere un correttivo tardivo. Deve entrare nel design, nei modelli di business, nei dati, nelle architetture, nei criteri di accesso, nelle metriche con cui misuriamo il successo di una iniziativa.

L’Ai “disarmata” e la civiltà dell’amore

Il quinto capitolo porta la riflessione al punto più drammatico: la guerra. Qui la tecnica mostra cosa può diventare quando si separa dall’etica e dalla responsabilità: un fattore di accelerazione della decisione sulla vita e sulla morte.

«La rivoluzione digitale», scrive Leone XIV, «sta modificando la grammatica dei conflitti: ciò che nasce per difendere può essere rapidamente convertito all’offesa» (n. 183).

È qui che la riduzione dell’uomo a “dato” mostra il suo volto più inquietante: «Il nemico diventa un’informazione da processare, la vittima un danno collaterale» (n. 183), la decisione un output. Quando la mediazione tecnica cancella la percezione concreta dell’altro, la responsabilità morale rischia di dissolversi nella catena automatizzata del comando, del calcolo e dell’esecuzione.

Per questo il richiamo a «disarmare l’Ai» non riguarda solo l’uso militare degli algoritmi, ma il modo stesso in cui il potere tecnologico si organizza. La decisione del governo americano di imporre ad Anthropic la sospensione dell’accesso ai modelli Fable 5 per qualunque cittadino non statunitense, inclusi gli stessi dipendenti non americani di Anthropic, mostra che l’intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia abilitante o un prodotto industriale: è ormai un’infrastruttura strategica, attorno alla quale gli Stati ragionano in termini di sovranità, sicurezza nazionale e vantaggio geopolitico.

Proprio per questo, il finale del capitolo non è una semplice consolazione, ma pone il criterio con cui giudicare l’intera trasformazione digitale:

«Non basta che l’Ai ci renda più efficienti o connessi; essa deve servire a edificare quella famiglia umana universale, con diritti e doveri condivisi, in cui la prossimità digitale diventa occasione reale di incontro e cura reciproca» (n. 187).

La tecnica è davvero disarmata solo quando smette di ridurre l’altro a bersaglio, dato o mercato, e torna a generare prossimità.

Conclusione: evangelizzare il nuovo continente digitale

Nella conclusione, Leone XIV scrive che

«dobbiamo educarci a considerare il mondo digitale come un nuovo continente da evangelizzare, che richiede missionari generosi e maturi nella fede» (n. 238).

Non si tratta, evidentemente, di colonizzare uno spazio con slogan religiosi, ma di abitare il digitale portandovi una presenza umana più vera, più libera, più responsabile.

Questa è una grande intuizione di Magnifica Humanitas: l’intelligenza artificiale non chiede di diventare meno umani per restare al passo con le macchine, ma più umani per non consegnare alle macchine, o a chi le controlla, il significato della nostra convivenza. La tecnica può essere talento, creazione, servizio, custodia. Può aiutare l’uomo a lavorare meglio, conoscere di più, curare meglio, educare meglio, decidere con maggiore consapevolezza. Ma tutto questo non accade automaticamente.

Perché la tecnica non faccia regredire il cuore, occorre una cultura capace di governarla. Riprendendo l’esempio di Neemia e della ricostruzione delle mura di Gerusalemme, occorrono una rete di istituzioni giuste, imprese responsabili, scuole ed educatori coraggiosi, sviluppatori consapevoli, cittadini liberi. Occorre, soprattutto, una domanda sull’uomo che non venga zittita dall’efficienza.

Non è casuale, allora, che papa Leone XIV identifichi alla fine un esempio da seguire in Maria. Nel racconto evangelico, «davanti a Elisabetta, che le annuncia che è diventata la madre del Signore» (n. 243), Maria non si chiude nella paura, né misura ciò che accade secondo categorie di controllo o di potere: risponde con il Magnificat, che l’enciclica definisce «l’inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato» (n. 244). Il termine decisivo, qui, è “innovatore”: non un canto intimista, ma un annuncio che rovescia criteri, gerarchie e misure del potere. Per questo parla anche al nostro tempo tecnologico: la vera innovazione non nasce dal possesso degli strumenti, ma da una postura capace di riconoscere un bene più grande e di lasciarlo diventare storia.