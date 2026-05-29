«Guardatevi dal fervore morale di Anthropic»

Anticipiamo di seguito l’intervista di Mattia Ferraresi a Luke Burgis contenuta nel numero di Tempi di giugno 2026. L’accesso agli articoli del mensile è riservato agli abbonati con formula full o digitale: abbonati per non perderli. * * * «Spero di essere morto prima di allora» è la battuta apocrifa attribuita a Winston Churchill quando, nel 1949, il rettore del Massachusetts Institute of Technology introdusse il discorso del grande statista illustrando con toni trionfanti il futuro di prosperità e benessere che il sapere tecnico-scientifico avrebbe garantito, ora che era saldamente nelle mani dei buoni. Si schiudeva davanti all’Occidente reduce dall’orrore totalitario nazista, e alle prese con quello sovietico, un avvenire radioso eppure meccanizzato e deterministico, dove, sotto la guida degli scienziati, le democrazie liberali avrebbero pianificato razionalmente la felicità umana. Era un inferno delle buone intenzioni nel quale il realista Churchill non avrebbe voluto vivere –...