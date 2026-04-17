«La macchina può produrre scelte algoritmiche; l’uomo non solo sceglie, ma in cuor suo è capace di decidere». Nel discorso pronunciato al G7 di Borgo Egnazia nel giugno 2024, papa Francesco indicò uno dei nodi etici più urgenti sull’intelligenza artificiale: «in cuor suo» è tutt’altro che un inciso sentimentale. La decisione di cui è capace un’anima umana dipende proprio dal cuore, quel complesso di evidenze ed esigenze originali – così lo intese don Luigi Giussani – con cui l’uomo si confronta con se stesso, con gli altri e con la realtà. Nel cuore del modello Se la Chiesa insiste sulla distinzione tra la scelta di una macchina e la decisione di un essere umano, non lo fa per prudenza filosofica. Lo conferma il recente caso di Anthropic, l’azienda americana fondata da Dario Amodei e finita in rotta di collisione con il Pentagono dopo aver rifiutato due usi della propria intelligenza artificiale (Ai): la sorveglianza domestica di massa dei cittadini americani e le armi pienamente auton...