La preghiera del mattino

L’Anm si mobilita contro Nordio. Un altro motivo per sostenere la sua riforma

Di Lodovico Festa
17 Settembre 2025
L’irresponsabile campagna dei magistrati per abbattere via referendum (o via Almasri?) la separazione delle carriere. Rassegna ragionata dal web
Protesta dell’Anm davanti al Palazzo di giustizia a Milano contro la riforma Nordio per la separazione delle carriere dei magistrati tra giudici e pm, 10 giugno 2025. Al centro della foto (Ansa), Cesare Parodi, presidente dell’associazione
Su Affaritaliani Cesare Parodi, presidente dell’Anm, dice: «Il meccanismo referendario ci consente di aprire un dialogo con i cittadini, veri destinatari della riforma che forse attenderebbe provvedimenti diversi, concreti e immediati. E ci rivolgiamo a tutti, elettori di tutti i partiti perché crediamo che in teoria tutti potrebbero condividere le nostre opinioni. Sbaglia chi vede in noi un atteggiamento politico o oppositivo. Se così fosse, noi sarei qui. Questo non deve diventare un referendum pro o contro il governo o la magistratura ma sulla condivisione o meno di valori. Il che è forse più importante».
Che il sindacato dei magistrati esprima un suo giudizio sulla riforma della giustizia è ragionevole, che si organizzi per partecipare alla campa...

anm Carlo Nordio giustizia magistratura premium separazione delle carriere

