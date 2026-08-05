L’amicizia fa la forza

Diciamolo subito, la cosa più interessante della storia di Team Service non sono i numeri, benché questi meritino enorme rispetto: 250 milioni di fatturato, seimila dipendenti, una presenza ramificata tra l’Italia e la Spagna di cui poi diremo la consistenza. Nemmeno la longevità, che pure in un paese afflitto dal declino demografico delle imprese è una notizia. La cosa interessante è che questa storia, a quarant’anni dall’inizio, continua a essere raccontata dai suoi protagonisti con le stesse parole: amicizia, cooperazione, appartenenza. Non è un vezzo sentimentale: prima è venuta una compagnia umana, dopo è arrivata l’impresa. Ed ecco come sono andate le cose. Ci volevano gli anni Ottanta, e forse persino la fine di una certa idea di solidarietà statale, per farci capire che un secchio d’acqua e un mazzo di stracci bagnati potessero contenere più sostanza di tante teorie sulla giustizia sociale. Roma era allora una città ministeriale, impigrita dall’assistenzialismo e da una disoccu...