Nei giorni scorsi nel martirologio quotidiano sono finiti anche i borseggiatori, per gli amici dell'Atac “zingari”. La giornalista Francesca Mannocchi è nella metro A Roma quando «dagli altoparlanti dei vagoni la voce dice: Attenti agli zingari, attenti agli zingari! Poi torna ad annunciare le fermate. Prossima fermata Barberini, uscita lato destro. Chiedo al sindaco Roberto Gualtieri se è ammissibile». Lo scrive su Twitter e Gualtieri risponde: «È inammissibile e inaccettabile. Bene ha fatto Atac a prendere immediatamente provvedimenti nei confronti di chi si è reso responsabile di un gesto così offensivo e discriminatorio».

Provvedimenti contro il dipendente Atac (non contro gli zingari)

Atac infatti, dopo aver chiesto sempre in twittervisione a Mannocchi “dati aggiuntivi” circa stazione, ora e direzione del treno (e la giornalista, pronta: «Repubblica, intorno alle 14.50 direzione Battistini») informa tutti di aver trovato il responsabile, «sarà sottoposto a provvedimento discip...