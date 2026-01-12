Terzo potere. Di nome e di fatto

Nicolò Zanon, ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano, ex vicepresidente della Corte costituzionale e già consigliere del Csm, è anche presidente del comitato per il sì al referendum sulla riforma Nordio. Come è noto, il provvedimento era uno dei punti qualificanti del programma del centrodestra. Presentato il disegno di legge di revisione costituzionale nel giugno 2024 dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal guardasigilli Carlo Nordio, esso è stato approvato prima alla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025 e poi al Senato il 30 ottobre 2025. Poiché nella seconda votazione di ciascuna delle Camere la legge non è stata approvata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, essa sarà sottoposta a un referendum popolare che si terrà in marzo e per il quale non sarà necessario il raggiungimento del quorum. In un’intervista al Dubbio del 5 marzo lei disse che «è necessario un cambiamento profondo di mentalità: bisogna capire che, quando si ha a...