Lettere al direttore

Se non la pensi come Zan, Bonelli e Fratoianni, la pensi giusta

Di Emanuele Boffi
21 Novembre 2025
Le uscite dei leader di Avs sul Venezuela, il gender a scuola e la sorte di Gaza. Lettere a Tempi
Il deputato del Pd Alessandro Zan al Roma Pride 2024 (foto Ansa)
Spero che il Nobel per la pace assegnato a María Corina Machado accenda una luce sulla condizione dei venezuelani che vivono da anni sotto la dittatura di Hugo Chávez e Nicolás Maduro. E segnalo che, proprio in questo periodo, è stata approvata la canonizzazione dei primi due santi venezuelani, José Gregorio Hernández e madre Carmen Rendiles Martínez.Bruno Salvetti email È il nostro stesso sentimento, caro Bruno. Assieme all’indignazione per le parole dei leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno criticato l’assegnazione del Nobel alla Machado come frutto di «una scelta che risponde più all’egemonia politica che la destra conservatrice e i suoi adepti nel mondo stanno cercando di rendere predominante». Parole vergognose che confermano la regola numero 1: se non la pensi come Bonelli&Fratoianni, la pensi giusta. *** Plaudo all’iniziativa parlamentare del centrodestra che ha esteso il divieto di affrontare tematiche sessuali anche alle scuole medie, dopo averlo pre...

Angelo Bonelli Isabel Díaz Ayuso Luigi Amicone magazine pierbattista pizzaballa premium tempi novembre 2025 venezuela

