Cosa c’entrano le Olimpiadi dei dopati con la Magnifica Humanitas

Curiosa coincidenza: quando alle 11.30 di lunedì 25 maggio presso l’aula del Sinodo a Roma si è aperta la conferenza stampa di presentazione della prima enciclica di papa Leone XIV dal titolo Magnifica Humanitas, dedicata in gran parte ma non solo all’Intelligenza artificiale, a Las Vegas erano finite da poche ore le gare che hanno contrassegnato la prima edizione degli “Ehnanced Games”, letteralmente “Giochi potenziati”, descritti dalla stampa come le “Olimpiadi dei dopati” e, terminato il concerto di chiusura della kermesse, il gruppo The Killers aveva da pochi minuti finito di riporre gli strumenti musicali della sua esibizione rock e synth-pop. Cos’hanno in comune due eventi apparentemente così distanti che si sono svolti, fusi orario a parte, nella stessa giornata? Molto più di quello che potete immaginare. La nuova enciclica dedica alla confutazione del transumanesimo e del postumanesimo tutta la parte finale del suo terzo capitolo, dal paragrafo 115 al paragrafo 130 (sotto il t...