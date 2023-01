«La personale testimonianza a Gesù Cristo di Benedetto XVI – attraverso il suo lavoro intellettuale, il suo magistero papale e le sue omelie – risuonerà nella Chiesa e nella cultura mondiale per secoli». Così George Weigel definisce a Tempi l'eredità di Joseph Ratzinger, di cui oggi papa Francesco celebrerà i funerali in piazza San Pietro. Secondo il biografo di san Giovanni Paolo II e Distinguished Senior Fellow presso l’Ethics and Public Policy Center di Washington, dove è titolare della cattedra William E. Simon in Studi cattolici, il discorso di Ratisbona del 2006 è una pietra miliare del pontificato di Benedetto XVI «ma il suo invito ad allargare la ragione non è stato mai davvero ascoltato e ne vediamo le conseguenze».

