Dietro la violenza politica che terrorizza l’America

L’omicidio di Charlie Kirk è incastonato dentro lo scenario contemporaneo della violenza americana, sempre più articolato e indecifrabile. Il tragico assassinio dell’attivista nello Utah rientra certamente nell’ambito della violenza politica: Kirk è stato uno dei protagonisti della costruzione dell’universo Maga, ha portato il messaggio del mondo repubblicano ed evangelico a milioni di giovani, è stato uno dei volti più in vista della riscossa delle idee conservatrici nei campus americani, da cui erano state inibite o soffocate per una stagione dai guardiani del wokismo.

Nell’ambito della sua commemorazione si è scoperto anche che ha avuto un ruolo più rilevante di quello che si pensava nella costruzione dell’attuale amministrazione. Donald Trump ha attribuito a lui il merito di avere segnalato e sponsorizzato J.D. Vance nella prima fase della sua carriera e ha poi organizzato l’incontro fra il tycoon e Robert F. Kennedy Jr, da cui è nata un’alleanza fra tribù politiche che sembrava i...