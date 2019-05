Vieni al Tempi Day su Enzo Piccinini: ti regaliamo un abbonamento

Prenota subito i posti per te e per i tuoi amici alla serata di venerdì 14 giugno a Carate Brianza: per chi si ferma a cena, 12 mesi di Tempi in omaggio

Cari amici, siamo felici di invitarvi tutti al Tempi Day di Carate Brianza, la serata dedicata ai nostri amici, abbonati e lettori, che quest’anno avrà un tema molto speciale: Enzo Piccinini.



Come già l’estate scorsa, il prossimo venerdì 14 giugno nell’ambito di In-Festa, la festa organizzata a Carate (Mb) dagli amici dell’istituto scolastico Don Carlo Gnocchi e della cooperativa InPresa, avremo a disposizione una serata da passare insieme. Sarà un’occasione da non perdere per vederci faccia a faccia, per sostenere il nostro giornale e per apprezzare l’abilità culinaria imparata dai ragazzi delle due scuole brianzole.



Non solo. Come vi abbiamo già annunciato, il prossimo Tempi Day sarà anche un evento dedicato alla memoria di Enzo Piccinini, il chirurgo emiliano dirigente di Comunione e Liberazione venuto a mancare improvvisamente il 26 maggio 1999: a vent’anni dalla morte, la sua vita tutta tesa alla ricerca della gloria umana di Cristo non ha ancora smesso di provocare chiunque si imbatta in lui, tanto da convincerci a dedicargli la copertina del numero di maggio.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

La serata comincerà alle ore 18.30 proprio con un incontro-testimonianza su Piccinini: “Vent’anni senza Enzo. Con Enzo”. A raccontare il medico emiliano saranno tre dei suoi amici più stretti: il sociologo Pier Paolo Bellini, che lo ha affiancato per quindici anni alla guida degli universitari di Cl di Bologna, il direttore del Meeting di Rimini Emmanuele Forlani e il dottor Giampaolo Ugolini, primario di chirurgia all’ospedale di Faenza, suo allievo per dieci anni.

A seguire, la cena per i tempisti. Al costo di 60 euro si potrà gustare un menù con risotto, picanha e i dolci di InPresa. Inoltre a ogni partecipante sarà regalato un abbonamento full a Tempi (12 numeri, cartaceo + digitale). Chi è già abbonato potrà scegliere se prolungare la propria sottoscrizione o regalare un abbonamento a un amico.

La serata si concluderà con musica dal vivo.

COME PARTECIPARE

Attenzione: il numero dei posti a tavola è limitato, perciò è meglio prenotare subito!

Ci si può iscrivere al Tempi Day entro e non oltre il 7 giugno inviando un’email a abbonamenti@tempi.it oppure telefonando al numero 02.23662450 (dalle 9.00 alle 13.00).

In-Festa è in piazza Risorgimento 1 a Carate Brianza. Per vedere il programma completo clicca qui.