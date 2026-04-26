Riecco le vetrate “macroniane” che devono “modernizzare” Notre-Dame

Addio alle storiche vetrate di Notre-Dame realizzate da Eugène Viollet-le-Duc e risalenti al Diciannovesimo secolo: al loro posto verranno installate le vetrate moderniste di Claire Tabouret, nota come “la pittrice che si ispira ai migranti”. A un anno dalla fine del mandato, prende forma il capriccio estetico voluto dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, promotore nel 2023 di un concorso pubblico per “modernizzare” Notre-Dame. Lunedì scorso, ai piedi della cattedrale, è apparso in sordina un cartello di autorizzazione ai lavori per la sostituzione delle vetrate di Viollet-le-Duc con quelle dell’artista figurativa Claire Tabouret. L’autorizzazione, firmata dal prefetto dell’Île-de-France Marc Guillaume, persegue ufficialmente un duplice obiettivo: la rimozione e il restauro delle vetrate ottocentesche esistenti e l’installazione al loro posto di quelle che l’artista contemporanea sta realizzando e che andranno a occupare le cappelle della navata sud della cattedrale...