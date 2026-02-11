Il ventre che ha partorito il terrorismo degli anni Settanta è ancora fertile

Su Strisciarossa Pietro Spataro scrive:

«Accompagnata dalla grancassa del Tg1, che ancora ieri rilanciava l’allarme sulla violenza e sul terrorismo, prosegue senza sosta la campagna della destra contro la sinistra che strizzerebbe l’occhio ai violenti e che sarebbe in preda a una involuzione democratica, a una deriva illiberale, coprendo con i suoi comportamenti quelli che attentano alla sicurezza dello Stato e dei cittadini, di fatto complice di chi prende a martellate i poliziotti e mette a ferro e fuoco le città».

Nel marzo del 2023 Giorgia Meloni da presidente del Consiglio portò il suo saluto al congresso della Cgil e la sua solidarietà contro l’attacco che giovani di estrema destra avevano compiuto alla Camera del lavoro di Roma qualche tempo prima. Sono passati tre anni da allora e non ricordo nessun atto o frase di tipo analogo a quelle della leader di Fratelli d’Italia, da parte della segretaria del Pd o del capo della Cgil, una qualche frase o un gesto che aiutasse a diminu...