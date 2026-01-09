L’America ha iniziato a fare le pulizie nel cortile di casa

Su Huffington Post Italia Vittorio Emanuele Parsi scrive:

«L’attacco americano al Venezuela manda segnali pessimi alla Russia e alla Cina che si sentiranno autorizzati a fare nel loro cortile di casa quello che gli Stati Uniti fanno in Venezuela. È l’affossamento dell’ordine internazionale nel quale siamo vissuti dal dopoguerra. Ora ci sono dei capoccia, dei boss, che si muovono per spartirsi il controllo del quartiere. Solo che il quartiere è il mondo».

La realtà mi sembra molto più complessa di quella che descrive Parsi. Il segnale che Donald Trump dà a russi e cinesi è: con la mia amministrazione non potete mettere piede in Sud America, Stati intrecciati a un narcotraffico che minaccia direttamente la società americana. Più che una forzatura di un molto astratto diritto internazionale, mi sembra la presa d’atto che oggi non esiste un sistema internazionale che protegga i cittadini degli Stati Uniti. *** Sul Sussidiario Nicola Berti scrive:

«Poche ore dopo l’operazione...