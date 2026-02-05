Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

Da oggi Usa e Russia sono liberi di riprendere la corsa agli armamenti nucleari

Di Rodolfo Casadei
05 Febbraio 2026
Scade il trattato New Start che limitava il numero delle testate atomiche strategiche operative e dei loro vettori a disposizione di Washington e Mosca. Conseguenze
Il lancio di un missile balistico intercontinentale Yars dal cosmodromo di Pleseck, Oblast’ di Arcangelo, nel corso di un’esercitazione delle forze di deterrenza nucleare russe, 29 ottobre 2024 (foto Ansa)
Il lancio di un missile balistico intercontinentale Yars dal cosmodromo di Pleseck, Oblast’ di Arcangelo, nel corso di un’esercitazione delle forze di deterrenza nucleare russe, 29 ottobre 2024 (foto Ansa)

Scade oggi, giovedì 5 febbraio 2026, il trattato New Start fra Stati Uniti e Russia che limitava il numero delle testate atomiche strategiche operative e dei loro vettori, e con esso finisce un’intera epoca della storia: quella dei trattati e dei negoziati per la limitazione degli armamenti atomici a disposizione delle due superpotenze. Per la prima volta dal 1969 non vigono più trattati né sono in corso negoziati per concluderli o rinnovarli fra la potenza che ha preso il posto dell’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Il New Start, firmato a Praga nel 2010 da Barack Obama e Dmitrij Medvedev e rinnovato per altri cinque anni nel 2021 da Joe Biden e Vladimir Putin, prevedeva che non potessero essere schierate più di 1.500 testate atomiche strategiche su più di 700 vettori rappresentati da rampe lanciamissili, aerei bombardieri e sommergibili. Da oggi Washington e Mosca sono pienamente autorizzate a riprendere la corsa agli armamenti nucleari. Finora lo avevano fatto a livello di produz...

Contenuto riservato agli abbonati
Light
Il quotidiano online
per i nuovi abbonati
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta

armi bomba atomica denuclearizzazione Donald Trump premium Russia USA vladimir putin

Articoli correlati

Scopri di più →