Da oggi Usa e Russia sono liberi di riprendere la corsa agli armamenti nucleari

Scade oggi, giovedì 5 febbraio 2026, il trattato New Start fra Stati Uniti e Russia che limitava il numero delle testate atomiche strategiche operative e dei loro vettori, e con esso finisce un’intera epoca della storia: quella dei trattati e dei negoziati per la limitazione degli armamenti atomici a disposizione delle due superpotenze. Per la prima volta dal 1969 non vigono più trattati né sono in corso negoziati per concluderli o rinnovarli fra la potenza che ha preso il posto dell’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Il New Start, firmato a Praga nel 2010 da Barack Obama e Dmitrij Medvedev e rinnovato per altri cinque anni nel 2021 da Joe Biden e Vladimir Putin, prevedeva che non potessero essere schierate più di 1.500 testate atomiche strategiche su più di 700 vettori rappresentati da rampe lanciamissili, aerei bombardieri e sommergibili. Da oggi Washington e Mosca sono pienamente autorizzate a riprendere la corsa agli armamenti nucleari. Finora lo avevano fatto a livello di produz...