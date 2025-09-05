Contenuto riservato agli abbonati

Cinema Fortunato

“Una scomoda circostanza” per ridere tra assurdità e violenza

Di Simone Fortunato
05 Settembre 2025
In sala vale la divertente black comedy di Aronofsky. Miglior ripescaggio “La scuola” di Luchetti. Male (ma poteva essere peggio) “Muori di lei”, pessimo “Babygirl”. I film della settimana
Fotogramma del film “Una scomoda circostanza: Caught Stealing” di Darren Aronofsky

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.
Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante
Una scomoda circostanza: Caught Stealing ★★★
Di Darren AronofskyDove vederlo: al cinema
Notevole black comedy tutta giocata sul filo dell’assurdo e zeppa di inverosimiglianze a cui non si presta troppa attenzione: ha un buon cast e una serie di cattivi memorabili, tra cui due incredibili rabbini che sparano e menano. Fa molto ridere ed è molto violento: e in una parte anche piuttosto importante c’è pure Griffin Dunne, indimenticato protagonista di Fuori orario, altra commedia squinternata di Martin Scorsese da cui Darren Aronofsky attinge a piene mani. C’è pure una foto del film all’inizio della narrazione, come una sorta di dichiarazione programmatica. Aronofsky cambia registro dopo The Whale, dirige un film che alla fine non vuol...

