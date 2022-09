Il 26 giugno si è concluso l’Anno della Famiglia Amoris Laetitia voluto da papa Francesco, che ha approfondito i contenuti dell’esortazione apostolica del 2016. Sulle difficoltà che la famiglia incontra oggi Tempi ha organizzato una tavola rotonda con due dei suoi più apprezzati collaboratori: monsignor Massimo Camisasca, vescovo emerito di Reggio Emilia e Guastalla, e Fabrice Hadjadj, filosofo e direttore dell’Istituto Philanthropos di Friburgo. Questa è una sintesi degli interventi.

* * *

Casadei: In Italia i matrimoni sono scesi da 320 mila nel 1990 a 184 mila nel 2019, l’ultimo anno senza Covid. Abbiamo molti casi di famiglie che hanno dato un’educazione cristiana ai figli, hanno dato il buon esempio per quanto riguarda lo stile di vita, e oggi si ritrovano a fare i conti con le “convivenze”: figli e figlie rimandano il matrimonio e intanto convivono coi loro partner. E non vedono nulla di male in tutto ciò. I loro genitori chiedono agli amici: «In cosa abbiamo sbagliato?...