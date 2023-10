Su Huffington Post Italia Stefano Folli scrive: «Curiose simmetrie, almeno in apparenza. L’Italia ha il governo più spostato a destra fra tutti i paesi europei che contano: almeno se si calcolano i pesi parlamentari, dove un partito di destra esplicita, FdI, domina gli equilibri della coalizione e addirittura è insidiato su questo terreno dalla Lega. Al tempo stesso abbiamo l’opposizione più spostata a sinistra, se si considera l’asse Schlein-Conte-Fratoianni-Bonelli e di nuovo facendo il paragone con i paesi importanti dell’Unione».

In realtà vi sono diversi governi di destra e centrodestra in sintonia con quello italiano, dalla Svezia alla Finlandia alla Grecia (in questo caso senza un’appendice più di destra oltre al partito popolare), ai paesi baltici: tutte nazioni molto attente ai nuovi conflitti in atto (Ucraina e Medio oriente) o potenziali (Artico). E vi sono, poi, diverse sinistre allo sbando come quella italiana a partire da quella francese, e in una certa misur...