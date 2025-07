“Elio”, l’E.T. alla rovescia che salva la Pixar dalla deriva Disney

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Elio ★★★

Di Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee ShiDove vederlo: al cinema

Undicenne orfano con la fissa per lo spazio si ritrova accolto tra le stelle. Buon film d’animazione della Pixar che magari non riuscirà a toccare i vertici di qualche anno fa, ma mantiene una propria specificità rispetto alla casa madre Disney. Accurato dal punto di vista dell’animazione, sia per quanto riguarda il versante umano che per quello alieno, ha un intreccio che sembra E.T. rovesciato: un bambino che si ritrova catapultato nello spazio e viene riconosciuto soprattutto da altri bambini. C’è un sottotesto politico forse un po’ facile (riscoprite il fanciullino del proprio cuore ed eviterete la guerra): le cose più interessanti, come spesso capi...