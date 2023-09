Mio caro Malacoda, sono reduce da un’estate in cui la lettura dei giornali mi ha ricoperto di melassa moralizzante oltre ogni sopportabilità morale e intellettuale. Mi sono però confortato e un po’ liberato da questo viscidume appiccicoso che ottunde le menti illudendole, così agendo, di nobilitarsi, con la lettura di Leader per forza di Antonio Funiciello, geniale catalogo di leadership politica che spazia da Mosé ad Angela Merkel, passando per Havel, Mandela, Golda Meir, Truman e altri. Un ristoro per l’intelletto di chi vuole capire di politica e degli ideali che la animano senza rifugiarsi nella facile indignazione di chi confonde gli ideali e la morale con il moralismo di giornata.

Ti sia chiaro, non sto rinnegando il mio ruolo e la nostra opera, siamo pur sempre noi che spargiamo a badilate questo veleno intellettuale ed etico, ma – che sia un retaggio della mia origine? – l’esagerazione mi porta alla nausea, e anche a un accenno di...