“L’ultima missione”, fantascienza vecchio stile. Con la croce in mezzo

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante L’ultima missione: Project Hail Mary ★★★ Di Phil Lord e Christopher MillerDove vederlo: al cinema Bella fantascienza umanista e ricca di riferimenti cristiani, come si evince dal nome della missione, dal protagonista e persino dall’unico sole che non muore mai, la cui denominazione nasconde una croce in mezzo. I registi del riuscito Lego Movie riscoprono la fantascienza vecchio stile, senza effetti digitali e con l’ausilio dei trucchi ottici di un tempo: modellini, creature semoventi e così via. L’idea è che alla fine l’uomo – e, udite udite, un uomo che si fa amico di una creaturina aliena senza faccia ma assai buffa – possa salvare l’umanità. Vecchia storia, che però ci mette troppo ad...