L’Ue unita dovrebbe aiutare a disarmare Hamas a Gaza

Su Rai news Gherardo Vitali Rosati scrive:

«Il Board of Peace (Consiglio per la pace) è un nuovo organismo internazionale lanciato dal presidente statunitense Donald Trump nel gennaio 2026, presentato ufficialmente durante il World Economic Forum di Davos. Nato inizialmente come estensione del piano Usa per il cessate il fuoco e la ricostruzione della Striscia di Gaza (post-conflitto Israele-Hamas), il Board, secondo il presidente Usa che lo presiederebbe a vita, ha un mandato più ampio: promuovere stabilità, governance legittima e pace duratura nelle aree colpite da conflitti globali».

Al di là delle sceneggiate che piacciono tanto a Donald Trump sui grattacieli nella costa mediterranea di Gaza, al di là dello stile per molti aspetti “padronale” dell’iniziativa, comunque l’operazione Board of Peace ha realizzato un fatto di per sé miracoloso: far convivere, dentro un organismo unitario, Israele e Arabia saudita, Emirati, Turchia, Egitto nonché nazioni islamiche così importanti com...