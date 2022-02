Manovre militari in Ucraina, lo scorso 31 gennaio (foto Ansa)

Vladimir Putin dice la verità quando afferma – come ha fatto nella conferenza stampa di mercoledì – che gli Stati Uniti vogliono trascinare la Russia in una guerra in Ucraina per impantanarla in un conflitto che metterebbe a rischio la sua stessa stabilità. Per la verità il presidente russo ha detto che gli Usa mirano al «contenimento dello sviluppo della Russia», ma questa è la formula propagandistica che deve usare un capo di Stato russo, il quale deve sempre proiettare un’immagine di forza del proprio paese.

La trappola ucraina

L’obiettivo di Joe Biden è esattamente di attirare l’orso russo nella trappola ucraina per ferirlo a morte. Non con un intervento militare Nato (il Biden che ha ritirato le truppe che combattevano la guerriglia talebana le manderebbe a scontrarsi con un esercito tecnologico del paese con la quarta spesa militare più alta del mondo?), ma col logoramento umano, finanziario, materiale, polit...