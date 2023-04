L’imprevedibilità e il cinismo di Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti da poco imputato a New York per avere falsificato documenti aziendali facendo comparire come “spese legali” denaro dato all’attrice porno Stormy Daniels in cambio del suo silenzio, sembrano non avere un limite.

La strategia di Trump: colpire DeSantis

In corsa per le primarie del Partito repubblicano in vista delle prossime elezioni presidenziali, Trump ha trovato nuova linfa proprio grazie alle accuse del procuratore democratico Alvin Bragg. Più necessario ai suoi nemici – che possono continuare ad agitare il mostro da battere e su cui addossare tutto ciò che non va – che ai suoi sostenitori e colleghi di partito, Trump è in crescita nei sondaggi, e inizia a essere dato in vantaggio sullo sfidante più accreditato, il governatore della Florida Ron DeSantis. Ed è proprio contro DeSantis che sembrano concentrarsi le energie e gli attacchi più recenti dell’ex presidente.

Con un cinismo micidiale, Tru...