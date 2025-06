Arrendetevi o entriamo in guerra. È il messaggio lanciato su Truth da Donald Trump, che ha minacciato l'Iran senza mezzi termini: «Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto "Leader Supremo" [Ali Khamenei]. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro. Non lo elimineremo (non lo uccideremo!), almeno non per ora. Ma non vogliamo che i missili vengano lanciati contro i civili o i soldati americani. La nostra pazienza sta per esaurirsi. Grazie per l'attenzione!». Subito dopo il presidente americano ha chiesto la «resa incondizionata».

Come l'America può entrare in guerra

Se la Repubblica islamica non si arrenderà e non rinuncerà completamente al suo programma nucleare, gli Stati Uniti potrebbero entrare in guerra in due modi. Il modo più soft sarebbe quello di rifornire in volo i caccia israeliani impegnati nei raid (la Cnn ha rivelato che gli Stati Uniti hanno spostato verso il Medio Oriente oltre 30 aerei cisterna).

Il modo più deciso sarebbe l'invio dei Bombardieri Stealth B-2 per...