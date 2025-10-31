Il risultato delle elezioni legislative argentine del 26 ottobre scorso ha assunto i tratti di un vero e proprio referendum sulla politica economica avviata dal presidente Javier Milei, segnando un punto di svolta che, pur conferendo nuove leve alla sua azione riformista, evidenzia anche i rischi della svolta libertaria che intende imprimere.

La vittoria di Milei alle legislative

Domenica, il partito di Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto il 40,7% dei voti alla Camera, distanziando di nove punti la coalizione kirchnerista (il peronismo di sinistra) Fuerza Patria. Al Senato il divario è stato ancora maggiore: 42,6% contro 28,5%.

Ma come mai Milei ha vinto contro ogni pronostico, con i sondaggi che lo davano in bilico e Corriere e Repubblica per spacciato?

Secondo l’analista Emili J. Blasco, «i 40 miliardi di dollari annunciati da Trump – la metà per uno scambio di valuta e l’altra metà, ancora da concretizzare, per l’acquisto di debito pubblico argentino – hanno fatto la differenza t...