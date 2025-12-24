Trump blocca le follie gender. «I bambini non sono topi da laboratorio»

Annunciate le norme a cui si dovranno attenere ospedali e cliniche per usufruire dei fondi pubblici sui trattamenti di genere. Una decisa marcia indietro rispetto alle politiche di Biden
Sui trattamenti per disturbi di genere che consistono in procedure centrate sul rifiuto del sesso osservato alla nascita praticate su minorenni, le agenzie federali Usa passano all’azione. E lo fanno sulla base di un executive order del presidente Trump di quasi un anno fa, intitolato “Proteggere i bambini dalle mutilazioni chimiche e chirurgiche”, che si prefiggeva l’obiettivo «di non finanziare, sponsorizzare, promuovere, assistere o supportare la cosiddetta "transizione" di un bambino da un sesso all'altro e di far rispettare rigorosamente tutte le leggi che proibiscono o limitano queste procedure distruttive e che cambiano per sempre la vita». Per Trump occorreva «porre fine alla dipendenza da scienza spazzatura» (cioè dagli standard della World Professional Association for Transgender Health) e «privare di finanziamenti le mutilazioni chimiche e chirurgiche».
Così giovedì 18 dicembre il ministero della Sanità (Hhs) ha annunciato di aver messo a punto una proposta di azioni regola...
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