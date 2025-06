Tregua o no, adesso l’Iran potrebbe ricorrere alla guerra ibrida

L’alternarsi di tregue e attacchi missilistici fra Iran da una parte e Israele e Stati Uniti dall’altra non cambia la tela di fondo della crisi in corso: sgominati sul piano della guerra convenzionale dai bombardamenti israeliani e americani, che hanno praticamente azzerato la loro arma aerea e missilistica difensiva, gli iraniani potrebbero per rappresaglia (oltre a continuare a scagliare droni e missili balistici dalle rampe non ancora colpite contro Israele per impoverire le scorte di missili difensivi a disposizione di quest’ultimo, che resterebbe infine esposto a eventuali colpi contro strutture sensibili) ricorrere in maniera intensiva alla guerra ibrida, nella quale sono da sempre molto esperti.

Sin dai giorni della rivoluzione islamica nel 1979, gli iraniani hanno dimostrato di saper condurre operazioni all’estero con propri agenti o con sicari assoldati per uccidere dissidenti riparati lontano dalla patria o per colpire interessi americani e israeliani. Ora Tehran potrebbe ri...