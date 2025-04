Tranquilla Italia, la Francia è nel caos

Su Huffington Post Francia Anthony Berthelier scrive: «Le président de la République Emmanuel Macron procède à un changement majeur dans son entourage: Alexis Kohler, son bras droit historique depuis 2017, a quitté le palais présidentiel pour rejoindre la Société générale. Il est officiellement remplacé ce mercredi 16 avril par Emmanuel Moulin. C’est lui qui va désormais occuper le poste très stratégique de secrétaire général de l’Élysée, et qui aura la tâche de faire oublier "l’ombre" du chef de l’État, parfois qualifié de "vice-président" au cours de ces huit ans rue du Faubourg Saint-Honoré, une longévité presque sans précédent dans cette fonction».

Se ne è andato il braccio destro di Marcon, il suo vero consigliere strategico. Kohler va a fare il presidente di Société générale. Al suo posto arriva un tecnico qualificato legato, nel passato, soprattutto a Nicolas Sarkozy. La stampa in giro per il mondo non commenta questo storico cambiamento in atto a Parigi: ormai le cose vanno cos...